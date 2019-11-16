Euro
6.35
Dolar
5.74
BIST 100
105,379.70
Altın
1,466.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1'in Brezilya ayağında pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışı Brezilya Grand Prix'sine Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başlayacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 16.11.2019
Formula 1'in Brezilya ayağında pole pozisyonu Verstappen'in

Ankara

Sao Paulo kentindeki 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turunda Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen, 1.07.508'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. 

Ferrari pilotu Sebastian Vettel,1.07.631'lik süresiyle 2. sırayı alırken, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 1.07.699 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Hamilton, ABD'de düzenlenen önceki yarışı ikinci sırada tamamlayarak kariyerinin 6. şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Brezilya Grand Prix'si, 17 Kasım Pazar günü TSİ 20.10'da başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar
Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı
Aramco'nun halka arzı: Karbon kapitalizm genişlerken

Benzer haberler

Formula 1'in Brezilya ayağında pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1'in Brezilya ayağında pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

Hamilton'ın önünde yalnızca Schumacher kaldı

Formula 1'de Hamilton şampiyonluğu garantiledi

Formula 1'de Hamilton şampiyonluğu garantiledi