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FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'nın ikinci gününde 6 maç oynandı

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası, ikinci gün maçlarıyla devam etti.

Yunus Kaymaz   | 24.09.2022
FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'nın ikinci gününde 6 maç oynandı Fotoğraf: Dursun Aydemir - AA

İstanbul

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 6 maç oynandı.

Turnuvadaki ilk maçına çıkan Türkiye, B Grubu mücadelesinde Tayland'a 3-2 mağlup oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye-Tayland: 2-3

Belçika-Porto Riko: 3-0

İtalya-Kamerun: 3-0

Dominik Cumhuriyeti-Güney Kore: 3-0

ABD-Kazakistan: 3-0

Brezilya-Çekya: 3-1

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