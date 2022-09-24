FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'nın ikinci gününde 6 maç oynandı
FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası, ikinci gün maçlarıyla devam etti.
İstanbul
Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 6 maç oynandı.
Turnuvadaki ilk maçına çıkan Türkiye, B Grubu mücadelesinde Tayland'a 3-2 mağlup oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye-Tayland: 2-3
Belçika-Porto Riko: 3-0
İtalya-Kamerun: 3-0
Dominik Cumhuriyeti-Güney Kore: 3-0
ABD-Kazakistan: 3-0
Brezilya-Çekya: 3-1Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.