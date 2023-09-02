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FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nda ilk gün yarışları sona erdi

Afyonkarahisar'da düzenlenen FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP) ilk gün, antrenman ve iki kategoride sıralama turlarının yanı sıra birinci ayak yarışlarıyla tamamlandı.

Canan Tükelay, Arif Yavuz  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nda ilk gün yarışları sona erdi Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, MXGP, Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ve Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (MXWOMEN) antrenman turları gerçekleştirildi.

MXWOMEN ve EMX250 kategorilerinde sıralama turlarının yanı sıra birinci ayak yarışları da tamamlandı.

MXGP ile MX2'nin sıralama turları ise sağanak nedeniyle iptal edildi.

MXWOMEN'ın son ayağı olan Türkiye etabında ilk yarışı, Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan kazanırken, ikinciliği Yamaha'dan Alman Larissa Papenmeier, üçüncülüğü ise GASGAS'tan İspanyol Daniela Guillen elde etti.

EMX250'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 9'uncu etabındaki ilk yarışta ise Fantic'ten Hollandalı Cas Valk birinci oldu. 38 sporcunun start aldığı yarışı Valk'ın ardından Yamaha'dan İtalyan Andrea Bonacorsi ikinci ve Husqvarna'dan Hollandalı Kay Karssemakers da üçüncü sırada tamamladı.

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