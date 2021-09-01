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'Filenin Efeleri' Avrupa Şampiyonası'nda sahne alıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Rusya ile karşılaşacak.

Emre Doğan   | 01.09.2021
'Filenin Efeleri' Avrupa Şampiyonası'nda sahne alıyor

İstanbul

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında yarın Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın C Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Kuzey Makedonya, Rusya, İspanya ve Hollanda yer alıyor.

Şampiyona, bugün C ve D Grubu'nda yapılacak birer müsabakayla başlayacak. C Grubu'nda Finlandiya-Kuzey Makedonya, D Grubu'nda ise Estonya-Letonya maçları yapılacak.

"Filenin Efeleri"nin C Grubu'nda Tampere'de oynayacağı diğer maçların programı şöyle:

3 Eylül Cuma:

17.00 Türkiye - İspanya

5 Eylül Pazar:

14.00 Kuzey Makedonya - Türkiye

6 Eylül Pazartesi:

20.00 Türkiye - Hollanda

8 Eylül Çarşamba:

20.00 Finlandiya - Türkiye

4 grupta 24 takım mücadele edecek

Finlandiya'nın yanı sıra Çekya, Estonya ve Polonya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.

Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Polonya ile Çekya'da oynanacak. Yarı final ve final mücadelelerine ise Polonya ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada grup maçları 1-9 Eylül, 8'li finaller 11-13 Eylül, çeyrek finaller 14-15 Eylül, yarı final mücadeleleri ise 18 Eylül'de yapılacak. Turnuvada üçüncülük ve final maçı 19 Eylül'de oynanacak.

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