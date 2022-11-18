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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

FIFA, Katar'daki Dünya Kupası'nda statlarda alkollü içecek satışını yasakladı

FIFA, Katar'daki 2022 Dünya Kupası maçlarının oynanacağı statlarda ve çevresinde alkollü içecek satışının yasaklandığını duyurdu.

Fatih Erel   | 18.11.2022
FIFA, Katar'daki Dünya Kupası'nda statlarda alkollü içecek satışını yasakladı

İstanbul

FIFA'dan yapılan açıklamada, kararın ev sahibi ülke makamları ve FIFA arasındaki görüşmelerin ardından alındığı belirtildi.

Alınan karara göre, Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası stadyumlarının çevresinden alkollü içecek satış noktalarının kaldırılmasına karar verildi.

Açıklamada, "Ev sahibi ülke yetkilileri ve FIFA, stadyumların ve çevresindeki alanların tüm taraftarlar için eğlenceli, saygılı ve keyifli bir deneyim sunmasını sağlamaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık'ta düzenlenecek.

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