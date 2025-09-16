Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

FIFA, 2026 Dünya Kupası Elemeleri için kulüplere 355 milyon dolar ödeyecek

FIFA, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde yer alacak oyuncular için kulüplere 355 milyon dolar para ödeyecek.

Emre Aşıkçı  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
FIFA, 2026 Dünya Kupası Elemeleri için kulüplere 355 milyon dolar ödeyecek

İstanbul

FIFA'nın açıklamasında, FIFA ile Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) arasında Mart 2023'te imzalanan yenilenen mutabakat zaptı kapsamında, bazı Dünya Kupası organizasyonlarına oyuncu yollayan kulüpler için dağıtılan paranın ilk defa Dünya Kupası "elemeleri" için uygulanacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, ​​​​​​​Kulüp Avantajları Programı'nın (FIFA Club Benefits Programme) çok sayıda kulübe ve oyuncuya destek verdiğini belirterek "Kulüplere oyuncularının serbest bırakılması için rekor düzeyde 355 milyon doları dağıtılacak ve bu, önümüzdeki yıl çığır açan ve küresel çapta kapsayıcı bir FIFA Dünya Kupası versiyonunu dört gözle beklerken Avrupa Kulüpler Birliği ve dünya çapındaki kulüplerle olan sağlam iş birliğimizi pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) başkanı Nasser Al Khelaifi ise kulüplerin milli takımların başarısında önemli rol oynadığını, uluslararası futbolun büyümesini ve gelişimini sağlamak amacıyla FIFA ve küresel futbol camiasıyla yakın çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla beklediklerini aktardı.

Kulüp Avantajları Programı kapsamında dağıtılacak tutar, 2022 Katar Dünya Kupası için kulüplere ödenen 209 milyon dolara kıyasla yaklaşık yüzde 70'lik artışa karşılık geliyor.

