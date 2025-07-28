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Fenerbahçe'nin Feyenoord maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord ile oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Metin Arslancan  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Fenerbahçe'nin Feyenoord maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

İstanbul

UEFA'nın açıklamasına göre 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda De Kuip Stadı'nda oynanacak ilk maçı, İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını İsveç Futbol Federasyonundan Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist üstlenecek.

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Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Oscar Johnson olacak.

Müsabakada VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da ise Juan Martinez Munuera görev yapacak.

Rövanş maçını Istvan Kovacs yönetecek

Fenerbahçe'nin Feyenoord ile yapacağı rövanş karşılaşmasında Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 12 Ağustos Salı günü oynanacak mücadelede Kovacs'ın yardımcılıklarını Romanya Futbol Federasyonundan Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak.

Maçın dördüncü hakemi Marcel Birsan olacak.

Karşılaşmada VAR'da Daniele Chiffi, AVAR'da ise Luca Pairetto, görev alacak.

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