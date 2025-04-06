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Fatih Terim'in takımı Al Shabab, deplasmanda Al Wehda'yı 3-1 yendi

Suudi Arabistan Pro Lig'in 26. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Wehda'yı 3-1 mağlup etti.

Metin Arslancan  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
Fatih Terim'in takımı Al Shabab, deplasmanda Al Wehda'yı 3-1 yendi

İstanbul

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Al Shabab, 20. dakikada Abderrazak Hamdallah'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Al Wehda, 61. dakikada Craig Goodwin'in golüyle skoru 1-1 yaptı.

Fatih Terim'in takımı, 69. dakikada Mohammed Al Shwirekh ve 71. dakikada Haroune Camara'nın attığı gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Al Shabab puanını 46 yaptı ve 6. sırada haftayı kapattı.

Al Wehda ise 20 puanla 17. basamakta, düşme hattında kaldı.

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