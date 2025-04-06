Fatih Terim'in takımı Al Shabab, deplasmanda Al Wehda'yı 3-1 yendi
Suudi Arabistan Pro Lig'in 26. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Wehda'yı 3-1 mağlup etti.
İstanbul
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Al Shabab, 20. dakikada Abderrazak Hamdallah'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Al Wehda, 61. dakikada Craig Goodwin'in golüyle skoru 1-1 yaptı.
Fatih Terim'in takımı, 69. dakikada Mohammed Al Shwirekh ve 71. dakikada Haroune Camara'nın attığı gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı.
Bu sonuçla Al Shabab puanını 46 yaptı ve 6. sırada haftayı kapattı.
Al Wehda ise 20 puanla 17. basamakta, düşme hattında kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.