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Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Kholood'u 2 golle geçti

Suudi Arabistan Pro Lig'in 27. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, sahasında Al Kholood'u 2-0 yendi.

Mutlu Demirtaştan  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Kholood'u 2 golle geçti

İstanbul

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Shabab Stadı'nda oynanan karşılaşmada Al Shabab, Al Kholood'u ağırladı.

Ev sahibi takım, Cristian Guanca'nın 12 ve Abderrazak Hamdallah'ın penaltıdan 45+4. dakikada attığı gollerle 2-0'lık galibiyete ulaştı.

Ligde üst üste üçüncü, son 6 maçta 5'inci galibiyetini alan 6. basamaktaki Al Shabab, puanını 49 yaptı.

Art arda üçüncü mağlubiyetini yaşayan Al Kholood ise 31 puanla 11. sırada yer aldı.

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