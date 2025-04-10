Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Kholood'u 2 golle geçti
Suudi Arabistan Pro Lig'in 27. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, sahasında Al Kholood'u 2-0 yendi.
İstanbul
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Shabab Stadı'nda oynanan karşılaşmada Al Shabab, Al Kholood'u ağırladı.
Ev sahibi takım, Cristian Guanca'nın 12 ve Abderrazak Hamdallah'ın penaltıdan 45+4. dakikada attığı gollerle 2-0'lık galibiyete ulaştı.
Ligde üst üste üçüncü, son 6 maçta 5'inci galibiyetini alan 6. basamaktaki Al Shabab, puanını 49 yaptı.
Art arda üçüncü mağlubiyetini yaşayan Al Kholood ise 31 puanla 11. sırada yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.