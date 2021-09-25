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F1 Rusya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Londo Norris'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. ayağı Rusya Grand Prix'sine McLaren takımından Lando Norris ilk sırada başlayacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 25.09.2021
F1 Rusya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Londo Norris'in

Ankara

Krasnodar bölgesindeki 5,8 kilometrelik Soçi Pisti'nde yoğun yağış nedeniyle son antrenman turu iptal edilirken, yağışın dinmesinin ardından ıslak zeminde düzenlenen sıralama turlarında sürpriz sonuçlar yaşandı.

Büyük Britanyalı Norris, 1 dakika 41.993 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 21 yaşındaki pilot, kariyerinde ilk kez pole pozisyonuna ulaştı.

Norris'in 0.517 saniye arkasındaki İspanyol Carlos Sainz (Ferrari) ikinciliği, pisti liderden 0.990 saniye yavaş turlayan Büyük Britanyalı George Russell (Williams) ise üçüncülüğü elde etti.

Pit girişinde aracı kayarak duvara çarpan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise yarışa dördüncü sıradan başlayacak. Bu sezon Hamilton ile pilotlar klasmanında şampiyonluk mücadelesi veren Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen ise güç ünitesini değiştirme limitini aştığı için yarınki yarışa son sıradan başlama cezası almıştı.

Rusya Grand Prix'si, 53 tur üzerinden yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

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