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F1 Fransa Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. yarışı Fransa Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Abdulkadir Karakaya   | 19.06.2021
F1 Fransa Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

İstanbul

Fransa'nın Le Castellet bölgesindeki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Max Verstappen, 1.29.990'lık derecesiyle ilk cebin sahibi oldu ve bu sezonki ikinci pole pozisyonuna ulaştı.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Verstappen'in 0.258 saniye arkasında ikinciliği, Finlandiyalı takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 0.386 saniye geride üçüncülüğü elde etti.

Fransa Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

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