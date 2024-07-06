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Dünyadan Spor

F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Russell'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sine, Mercedes pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.

Yunus Kaymaz  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Russell'ın

İstanbul

Büyük Britanyalı pilot, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında, 1 dakika 25.819 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Russell'ın takım arkadaşı Lewis Hamilton 0.171 farkla 2'nciliği, pisti liderden 0.211 saniye yavaş turlayan Lando Norris (McLaren) ise 3'üncülüğü elde etti.

52 turluk yarış, yarın TSİ 17.00'de başlayacak.

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