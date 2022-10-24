Dolar
18.60
Euro
18.35
Altın
1,661.28
ETH/USDT
1,350.90
BTC/USDT
19,601.00
BIST 100
3,934.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

F1 ABD Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ayağı ABD Grand Prix'sini, şampiyonluğunu önceki etapta ilan eden Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen kazandı

Doğa Kırmızıoğlu   | 24.10.2022
F1 ABD Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Ankara

Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden düzenlenen yarışa, ilk sıradan başlayan Ferrari takımından Carlos Sainz'ın aracı, yarış başında Mercedes'ten George Russell'ın aracına temas etti ve kaza yapan İspanyol pilot, yarış dışı kaldı.

Fırsatı iyi değerlendirerek lider konuma gelen Verstappen, doğru lastik tercihleriyle bu pozisyonunu uzun süre korumasına rağmen sonunu getiremedi. Mercedes pilotu Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ile Ferrari pilotu Monakolu Charles Leclerc, rakibinin "pit stop" stratejisinde yaptığı hatanın ardından sırasıyla ilk iki sırayı aldı.

Verstappen, son turlarda büyük çekişmeye sahne olan liderlik mücadelesinde önce Leclerc'i, ardından Hamilton'ı geçti ve 1:42:11.687'lik derecesiyle bu sezon 13. kez podyumun zirvesine çıktı. Hollandalı sürücü, bu başarısıyla bir sezonda en çok yarış kazanan pilot rekorunun sahipleri Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'i yakaladı.

Hamilton'ın, liderin 5.023 saniye ardında ikinci sırada tamamladığı yarışta, üçüncülüğü ise liderin 7.501 saniye gerisindeki Leclerc elde etti.

Takımlarda Red Bull şampiyon oldu

ABD Grand Prix'sinin ardından Red Bull, 2013 yılından sonra ilk, toplamda ise 5. kez takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Pilotlar sıralamasında ise şampiyon Verstappen, puanını 491'e çıkardı. İkinciliğe yükselen Leclerc'in 267, Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez'in 265 puanı bulunuyor.

Sezonun 20. ayağı Meksika Grand Prix'si, 30 Ekim'de koşulacak.

ABD Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 391 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 267

3. Sergio Perez (Meksika): 265

4. George Russell (Büyük Britanya): 218

5. Carlos Sainz (İspanya): 202

Takımlar

1. Red Bull: 656

2. Ferrari: 469

3. Mercedes: 416

4. Alpine: 149

5. McLaren: 138

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küçükçekmece'de tedbir amaçlı boşaltılan 3 katlı özel üniversite binası çöktü
Silivri'de şüphelilerin açtığı ateşte yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan'da vatandaşlarla bir araya geldi
İstanbul Barosu başkanlığına avukat Filiz Saraç seçildi
Adalet Bakanı Bozdağ Diyarbakır Cezaevi anahtarını Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a teslim etti

Benzer haberler

F1 ABD Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

F1 ABD Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1'de sezonun 19. yarışı ABD yapılacak

F1'de Hollandalı Max Verstappen, ikinci kez dünya şampiyonu oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet