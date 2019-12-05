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Everton'da teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verildi

İngiltere Premier Lig'de milli sporcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton'da Portekizli teknik direktör Marco Silva ile yollar ayrıldı.

Berad Büyük   | 05.12.2019
Everton'da teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verildi

Istanbul

İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Marco Silva'nın kulüpten ayrılışını onaylıyoruz, kulübümüz en kısa süre içinde yeni bir teknik direktör ile anlaşmayı hedeflemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Portekizli teknik adam, ligde 14 puanla 18. sırada bulunan Everton ile bugüne kadar 61 maçta 1,41'lik puan ortalaması yakalamıştı.

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