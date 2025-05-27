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Spor, Futbol

Jose Mourinho'nun Cenk Tosun pişmanlığı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, milli santrfor Cenk Tosun'a forma verememe pişmanlığı yaşıyor.

Süha Gür  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Jose Mourinho'nun Cenk Tosun pişmanlığı

İstanbul

Sarı-lacivertlilerin Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ligden düşmesi daha önce kesinleşen Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olduğu maçın ardından Jose Mourinho'nun milli futbolcu Cenk Tosun'a ilişkin yaptığı açıklama, akıllara sezon içinde oyuncuya dair diğer beyanatlarını getirdi.

İlk olarak bu sezon Reeder Samsunspor ile berabere kaldıkları maçın ardından Cenk'e dair ifade kullanan Portekizli teknik adam, dönem içerisinde benzer açıklamayı 4 kez gerçekleştirdi.

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Cenk, ilk 11'i unuttu

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli santrfor Cenk Tosun, beklediği forma şansını yakalamayı başaramadı.

Sezona Jose Mourinho önderliğinde giren sarı-lacivertliler, lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki zirve iddiasından dolayı geniş bir kadro oluştururken, santrfor pozisyonunu Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun'a emanet etti.

Mourinho yönetiminde lig ve Avrupa'ya iyi bir başlangıç yapılırken, sezonun ilk döneminde gol yollarında Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri forma giydi.

Söz konusu dönemde Cenk Tosun'u ilk 11'de hiç değerlendirmeyen Portekizli teknik adam, oyuncuya sadece maçların son dakikalarında şans verdi.

Sarı-lacivertli takımla 2 yıllık sözleşme imzalayan Cenk, sezon boyunca sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ve Erzurumspor FK maçlarına ilk 11'de başlayabildi.

Cenk'e dair 4 açıklama forma için yeterli olmadı

Jose Mourinho, Cenk Tosun'u oynatamama pişmanlığına dair ilk açıklamayı Samsunspor maçından sonra yapmıştı.

Daha sonra sezon içerisinde Manchester United müsabakasının ardından da benzer ifadeleri kullanan Portekizli teknik adam, gazetecilerle sohbet toplantısında da oyuncuya dair olumlu ifadelerini sürdürmüştü.

Mourinho, son olarak sezonun son bölümünde Hatayspor müsabakasının ardından da Cenk'i oynatamama pişmanlığını dile getirdi.

Japonya'ya transferine Mourinho vetosu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, forma verememekten yakındığı Cenk Tosun'un devre arası transferine izin vermemişti.

Kış transfer dönemi öncesinde Cenk Tosun'un daha fazla süre alabileceği bir takıma gidebileceği açıklamasında bulunan Mourinho, takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle oyuncuyu kadroda tutma kararı almıştı.

Cenk'in Japonya'ya transferi, deneyimli teknik direktörün isteğiyle sonuçlanmamıştı.

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