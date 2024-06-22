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EURO 2024'te Hollanda-Fransa maçında gol sesi çıkmadı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Hollanda ile Fransa 0-0 berabere kaldı.

Mutlu Demirtaştan  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
EURO 2024'te Hollanda-Fransa maçında gol sesi çıkmadı Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Leipzig

Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanan maçın ilk yarısında topla daha fazla sahip olan Fransa, oyunun kontrolünü elinde tuttu.

Fransızların, 14. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Griezmann ile net bir gol pozisyonundan yararlanamadığı ilk devrede gol sesi çıkmadı.

Griezmann ile 65. dakikada net bir pozisyona daha giren Fransızlar, öne geçme şansını yine kullanamadı. Hollanda'nın ise 69. dakikada filelere giden topu, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Büyük ölçüde orta saha mücadelesi olarak geçen karşılaşma golsüz sona erdi.

Turnuvadaki ilk golsüz maç

Hollanda ile Fransa arasındaki mücadele, EURO 2024'teki ilk golsüz maç oldu.

İlk maçlarda Avustruya'yı 1-0 yenen Fransa ve Polonya'yı 2-1 mağlup eden Hollanda, bu sonucun ardından 4'er puana yükseldi. Avusturya, 3 puanla bu iki takımın arkasında yer aldı. Polonya ise iki maç sonunda puan elde edemedi.

D Grubu mücadelesi, 25 Haziran'daki Hollanda-Avusturya ve Fransa-Polonya maçlarıyla tamamlanacak.

Fransa yine yenilmedi

Tarihinde EURO 1984 ve 2000'de olmak üzere iki kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan Fransa, Hollanda ile oynadığı son 9 maçın 8'inde kaybetmedi.

Söz konusu maçlarda rakibine karşı üstünlük kuran Fransızlar, 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

EURO 1988 şampiyonu "Portakallar" ise son 9 maçtaki tek galibiyetini, 2018'de oynanan UEFA Uluslar Ligi müsabakasında 2-0'lık skorla aldı.

Burnu kırılan Mbappe yedek bekledi

Fransa Milli Takımı'nda durumu en çok merak edilen isim Kylian Mbappe, karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

Avusturya maçında burnu kırılan yıldız futbolcu, maç öncesi hazırlanan özel maskeyle ısınmaya çıktı.

Bu arada karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden eski UEFA Genel Sekreteri Gerhard Aigner için saygı duruşunda bulunuldu.

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