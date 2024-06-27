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Spor, Dünyadan Spor, EURO 2024

EURO 2024 futbolseverlerin büyük coşkusuna sahne oluyor

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) grup maçları tamamlanırken, geride kalan 13 günlük sürede futbolseverler büyük bir coşku yaşadı.

Serdal Kalaycı  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
EURO 2024 futbolseverlerin büyük coşkusuna sahne oluyor

İstanbul

Ülkenin 10 şehrinde düzenlenen organizasyonda, açılış maçının yapıldığı 14 Haziran’dan bu yana, taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.

Maçların öncesinde kentlerin önemli meydanlarında toplanan, ilgi çeken kıyafetler giyen, ülkelerine özgü müzik yapan, meşaleler yakan, tezahüratlar yapan taraftarlar futbol heyecanını doyasıya yaşadı.

Taraftarlar, kendileri için oluşturulan fan zone’larda çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

A Milli Futbol Takımı’nın maçları öncesi düzenlenen yürüyüşlerin yanı sıra birçok ülkenin taraftarlarının yaptığı yürüyüş organizasyonları da turnuvaya ayrıca renk kattı.

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