EURO 2024 futbolseverlerin büyük coşkusuna sahne oluyor
Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) grup maçları tamamlanırken, geride kalan 13 günlük sürede futbolseverler büyük bir coşku yaşadı.
İstanbul
Ülkenin 10 şehrinde düzenlenen organizasyonda, açılış maçının yapıldığı 14 Haziran’dan bu yana, taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.
Maçların öncesinde kentlerin önemli meydanlarında toplanan, ilgi çeken kıyafetler giyen, ülkelerine özgü müzik yapan, meşaleler yakan, tezahüratlar yapan taraftarlar futbol heyecanını doyasıya yaşadı.
Taraftarlar, kendileri için oluşturulan fan zone’larda çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.
A Milli Futbol Takımı’nın maçları öncesi düzenlenen yürüyüşlerin yanı sıra birçok ülkenin taraftarlarının yaptığı yürüyüş organizasyonları da turnuvaya ayrıca renk kattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.