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Esporun 2026'da İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'na dahil edilmesi bekleniyor

Dünya çapında büyük izleyici kitlesine sahip esporun, 2026'da İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'na (Commonwealth Games) dahil edilmesi bekleniyor.

Mutlu Demirtaştan   | 29.07.2022
Esporun 2026'da İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'na dahil edilmesi bekleniyor

İstanbul

İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları Başkanı Dame Louise Martin ve İcra Kurulu Başkanı Katie Sadleir, İngiltere basınına yaptıkları açıklamada, bu seneki oyunlara gösteri sporu olarak eklenen esporun, 2026'da Avustralya'nın Victoria eyaletinde düzenlenecek organizasyonda yer alabileceğini doğruladı.

Gelecek hafta Birmingham'da İngiliz Milletler Topluluğu Espor Şampiyonası'nın düzenleneceğini hatırlatan Dame Louise Martin, "Esporu oyunlara dahil etmeyi düşündüğümüz için bu sene bu pilot uygulamayı gerçekleştirmek istedik. Böyle bir planımız olmasa bu sene oyunlarda gösteri sporu olarak yer almalarına da izin vermezdik." ifadelerini kullandı.

Esporun oyunlara dahil edilmesi için gerçekleştirilen pilot uygulamanın önemini vurgulayan Katie Sadleir ise uzun süreli anlaşma imzaladıkları Dünya Espor Federasyonu ile iş birliği içinde olduklarını belirtti.

Öte yandan Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) de esporun gelecek yıllarda olimpiyat oyunlarına alınma ihtimaline ilişkin 6-7 Ağustos'ta Birmingham'da düzenlenecek İngiliz Milletler Topluluğu Espor Şampiyonası'na gözlemci göndereceği öne sürüldü.

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