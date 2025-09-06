Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,293.70
BTC/USDT
110,889.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Engel Atlama Balkan Şampiyonası'na Türk biniciler damga vurdu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda yarışan Türk biniciler, farklı kategorilerde birincilik elde etti.

06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Engel Atlama Balkan Şampiyonası'na Türk biniciler damga vurdu

Belgrad

Engel Atlama Balkan Şampiyonası'na Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Macaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan biniciler katıldı.

Türkiye Binicilik Federasyonu adına yarışan 40 binici, farklı kategorilerde turnuvaya damga vurarak, başarı elde etti.

Dün yapılan müsabakalarda Türkiye, Duru Ayan, Azra Öztürk, Hatice Büşra İpşirli, Sedef Etik'ten oluşan takımla Kadın Biniciler Kategorisi'nde, Derin Güneş, Melis Serbest, Gökalp Danacı ve Ege Çevik'ten oluşan takımla Genç Yetişkin Biniciler Kategorisi'nde, Ömer Çetin, Burak Uluçay, Barkın Aydın ve Necmi Eren'den oluşan takımla ise Usta Biniciler Kategorisi'nde şampiyon oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşme ve ödeme esaslarında değişiklik
Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İZSU'dan Urla'daki su kesintisinin süresine ilişkin açıklama
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Şiddetsiz iletişim oyunlaştırılarak anlatılacak

Benzer haberler

Engel Atlama Balkan Şampiyonası'na Türk biniciler damga vurdu

Engel Atlama Balkan Şampiyonası'na Türk biniciler damga vurdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet