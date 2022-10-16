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El Clasico'yu kazanan Real Madrid liderliğe yükseldi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

Şenhan Bolelli   | 16.10.2022
El Clasico'yu kazanan Real Madrid liderliğe yükseldi Fotoğraf: Burak Akbulut - AA

Madrid

El Clasico olarak adlandırılan futbol dünyasının en önemli maçlarından birinde, geçen sezon 20 Mart'ta Santiago Bernabeu Stadı'nda taraftarı önünde 4-0'lık yenilgi yaşayan Real Madrid, bu kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında orta sahadaki ikili mücadeleyi kazanan Toni Kross'un ara pasında sağ kanatta topla buluşan Vinicius'un ceza sahasına girdikten sonra sert şutunda kaleci Ter Stegen'den dönen topu ağlara gönderen Karim Benzema, takımını 1-0 öne geçirdi.

Barcelona'nın beraberlik golü arayışında ataklarını sıklaştırdığı ve tehlikeli olduğu anlarda defansında bıraktığı boşluğu kontratakla iyi değerlendiren Real Madrid, 35. dakikada Federico Valverde'nin ceza sahası dışından vuruşunda topu yerden ağlara göndermesiyle farkı ikiye çıkardı.

İlk yarı, ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 60. dakikasında Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Sergio Busquets, Raphinha ve Alejandro Balde'yi çıkararak, Jordi Alba, Gavi ve Ferran Torres'i oyuna aldı.

İkinci yarı daha atak oynayan bordo-mavililer, 83. dakikada korner atışı sonrasında Ferran Torres'in golüyle farkı 1'e indirdi.

Maçın 89. dakikasında Real Madrid'den Rodrygo'nun ceza sahasında düştüğü pozisyonda ilk anda oyunu oynatan ancak 1 dakika sonra VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Sanchez Martinez, penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topu ağlara gönderen Rodrygo (Dk. 90+2), takımına bir kez daha iki farklı üstünlüğü getirdi.

Uzatma dakikalarında skor değişmezken, karşılaşma sonunda Real Madrid sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Real Madrid, El Clasico'da aldığı galibiyetle ligde namağlup unvanını koruyan tek takım olarak kaldı ve 25 puanla liderliğe yükseldi.

Barcelona'da kriz sesleri

Ligde ilk yenilgisini yaşayan Barcelona ise 22 puanla ikinciliğe geriledi.

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak sahasında Inter ile 3-3 berabere kalarak gruptan çıkmayı oldukça zora sokan Barcelona, ezeli rakibine karşı aldığı yenilgiyle ligde de moral bulamadı.

İspanyol basını, La Liga'da bu sezon transfere en çok parayı harcayan Katalan kulübünün (153 milyon avro) yeni bir krize sürüklendiğini iddia etti.

El Clasico'larda Real Madrid aradaki farkı açtı

Diğer yandan 250. El Clasico'yu kazanan Real Madrid, galibiyet sayısını 101'e çıkardı.

İki takım arasındaki rekabette Barcelona'nın 97 galibiyeti bulunurken, 52 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

El Clasico'da 44. maçına çıkan Barcelona'nın takım kaptanı Sergio Busquets, Lionel Messi ve Sergio Ramos'un (45'er) ardından bu ezeli rekabette en fazla forma giyen 3. futbolcu oldu.

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