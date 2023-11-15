Dolar
28.68
Euro
31.13
Altın
1,960.38
ETH/USDT
2,041.70
BTC/USDT
37,522.00
BIST 100
7,665.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Dünya Güreş Federasyonu, milli güreşçi Ali Cengiz'in şampiyonluğuna ortak çıkardı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kilonun finalinde milli sporcu Ali Cengiz'e yenilen Macar David Losonczi'yi de müsabakada yapıldığı öne sürülen hakem hatası nedeniyle istisnai olarak altın madalya kazanmasına karar verildi.

Muhammed Boztepe  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Dünya Güreş Federasyonu, milli güreşçi Ali Cengiz'in şampiyonluğuna ortak çıkardı

Ankara

Dünya Güreş Federasyonu (UWW), 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil finalinde milli sporcu Ali Cengiz'e yenilen Macar David Losonczi'yi de müsabakada yapıldığı öne sürülen hakem hatası nedeniyle istisnai olarak ikinci şampiyon ilan etti.

UWW'den yapılan açıklamada, üyelerin, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan organizasyonun grekoromen 87 kilo final maçının sonucu da dahil olmak üzere birçok konuyu gözden geçirmek için İsviçre'de toplandığı belirtildi.

Toplantıda, maçın sonucunu değiştiren hakem hatasının yapıldığının kabul edildiği ileri sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Uzmanların analizlerine göre hakem hatasının tartışılmaz olduğunu göz önünde bulunduran UWW, istisnai olarak, Losonczi'ye bu kategoride ikinci bir altın madalya verilmesini gerektirdiğini ve kendisinin de dünya şampiyonu olarak ilan edildiğini kabul etti."

Bu kararın güreş tarihinde bir ilk olduğu öğrenildi.

Eylül ayında düzenlenen organizasyonda rakibini 8-7'lik skorla yenen Ali Cengiz, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı: Netenyahu'nun asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ve Başbakan Üstel ile görüştü
Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini Türkiye'ye getirecek uçaklar Mısır'dan havalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'nin tanınması, uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesi en büyük arzumuzdur
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Hamas, Şifa Hastanesi'nde İsrail ile çatışıyor" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Dünya Güreş Federasyonu, milli güreşçi Ali Cengiz'in şampiyonluğuna ortak çıkardı

Dünya Güreş Federasyonu, milli güreşçi Ali Cengiz'in şampiyonluğuna ortak çıkardı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet