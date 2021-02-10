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Djokovic zorlansa da Avustralya Açık'ta 3. tura çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve kadınların 2 numaralı seribaşı Simona Halep, 3. tura yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer   | 10.02.2021
Djokovic zorlansa da Avustralya Açık'ta 3. tura çıktı

Ankara

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 3. günü, akşam seansındaki maçlarla sona erdi.

Erkeklerde son 2 yıl da dahil turnuvayı 8 kez kazanan Novak Djokovic, dünya sıralamasının 64. basamağındaki Frances Tiafoe karşısında zorlansa da tur atlamayı başardı. Djokovic, 3,5 saat sonunda korttan 3-1 (6-2, 6-7, 7-6, 6-3) galip ayrıldı.

6 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 15 numaralı seribaşı Pablo Carreno ve 18 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov da 3. tur biletini aldı.

Halep geriden gelip kazandı

Kadınlarda 2018 finalisti Simona Halep, dünya 72 numarası Ajla Tomljanovic'e karşı oynadığı 2. tur maçının ilk setini 6-4 kaybetti. 2 numaralı seribaşı Halep, 2. seti 6-4, final setini ise 7-5 alarak yoluna devam etti.

2019 şampiyonu ve 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka, dünya 43'üncüsü Caroline Garcia'yı, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

Geçen yıl Fransa Açık'ı kazanarak dikkatleri üzerine çeken 15 numaralı seribaşı Iga Swiatek de klasmanın 79. sırasındaki Camila Giorgi'yi 2-0 (6-2, 6-4) yenerek 3. tura çıktı.

Nadal ve Barty korta çıkacak

Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile Michael Mmoh, 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ile Roberto Carballes karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, Daria Gavrilova'nın, 4 numaralı seribaşı Sofia Kenin ise Kaia Kanepi'nin karşısına çıkacak.

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