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Djokovic, Avustralya'dan sınır dışı edildikten sonra ilk kez korta çıktı

Avustralya'dan sınır dışı edildikten sonra ilk kez korta çıkan dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Dubai Tenis Şampiyonası'nın ilk turunda, İtalyan rakibi Lorenzo Musetti'yi yendi.

Fatih Erel   | 21.02.2022
Djokovic, Avustralya'dan sınır dışı edildikten sonra ilk kez korta çıktı

İstanbul

Dubai'deki turnuvanın ilk turunda 34 yaşındaki Djokovic, 19 yaşındaki Musetti'yi 6-3, 6-3'lük setlerle 2-0 yenmeyi başardı.

20 kez grand slam kazanan Djokovic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı reddetmesinin ardından sınır dışı edilmesi nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılamamıştı.

Sırp sporcunun en önemli rakiplerinden İspanyol Rafael Nadal, bu turnuvada elde ettiği şampiyonlukla Djokovic ve Roger Federer'i geride bırakmış ve 21 şampiyonlukla en çok grand slam kazanan erkek sporcu unvanını elde etmişti.

Günün diğer öne çıkan maçında Büyük Britanyalı Andy Murray, Avustralyalı Christopher O'Connell'i yendi ve bir üst tura çıktı.

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