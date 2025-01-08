Dolar
35.39
Euro
36.42
Altın
2,650.22
ETH/USDT
3,350.80
BTC/USDT
95,176.00
BIST 100
9,946.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Didier Deschamps, 2026'da Fransa Milli Takımı'ndan ayrılacak

Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra görevi bırakacağını açıkladı.

Mutlu Demirtaştan  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Didier Deschamps, 2026'da Fransa Milli Takımı'ndan ayrılacak

İstanbul

Fransa basınına açıklamada bulunan Deschamps, "2012'den beri buradayım ve 2026'da bir sonraki Dünya Kupası'nda da görevde olacağımı öngörüyorum ama bir noktada durmak gerekiyor. Fransa Milli Takımı'nı en üst seviyede tutmak için aynı istek ve tutkuyla görev yaptım ancak 2026, bırakmak için çok iyi bir zaman." ifadelerini kullandı.

Milli takımın başındaki zamanını doldurduğunu kaydeden 56 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, "Güzel bir şey olduğunda asla bitmesini istemeyiz ama 'dur' demeyi de bilmek zorundayız. Uzun yıllardır görevdeyim ve 2026'ya kadar devam edeceğim. 14 yıl olacak, bu çok uzun bir süre. Bundan sonra en önemli şey Fransa'nın uzun yıllardır olduğu gibi zirvede kalmaya devam etmesi." şeklinde konuştu.

Tecrübeli teknik direktör, Monaco, Juventus ve Olimpik Marsilya'da çalıştıktan sonra 2012'de Fransa Milli Takımı'nın başına geçti.

Didier Deschamps, Fransa Milli Takımı'nın başında 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Deschamps yönetimindeki Fransa, 2016 Avrupa Şampiyonası ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da final oynama başarısı gösterdi.

Deschamps, Brezilyalı Mario Zagallo ve Alman Franz Beckenbauer ile birlikte Dünya Kupası'nı hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kazanan üç isim arasında bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kast ajansı ve menajerlik alanlarında faaliyet gösteren 21 teşebbüse rekabet soruşturması açıldı
Bursa’da pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı
Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Aşevleri sosyal hizmetimizin, birlikteliğimizin ve dayanışmamızın vesilesi oluyor
Uluslararası sigara şirketi, sigaradan ölen kişinin ailesine 500 bin lira tazminat ödeyecek
Fatih'te İETT otobüsüne çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı

Benzer haberler

Didier Deschamps, 2026'da Fransa Milli Takımı'ndan ayrılacak

Didier Deschamps, 2026'da Fransa Milli Takımı'ndan ayrılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet