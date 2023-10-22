Dolar
27.99
Euro
29.69
Altın
1,981.42
ETH/USDT
1,631.90
BTC/USDT
29,828.00
BIST 100
7,510.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep’te “Horasis Küresel Toplantısı”nda konuşuyor. İsrail ordusunun, Sderot kentinden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların açtığı yıkımın izleri görülüyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Deniz Öncü, Moto3'ün Avustralya ayağında birinci oldu

Milli motosikletçi kariyerindeki üçüncü Moto3 zaferine ulaştı.

Muhammed Boztepe  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Deniz Öncü, Moto3'ün Avustralya ayağında birinci oldu

Ankara

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Avustralya'da düzenlenen 16. ayağını birinci bitirdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarış, Phillip Island Pisti'nde 21 tur üzerinden yapıldı.

Milli sporcu Deniz Öncü, yağmur altında yapılan yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçerek kariyerindeki üçüncü Moto3 zaferine ulaştı.

Deniz, son turda kazandığı yarışla takımı Red Bull KTM Ajo'ya 200. galibiyetini aldırdı.

Yarışta, Japon Ayumu Sasaki ikinci, Avustralyalı Joel Kelso üçüncü oldu.

Deniz, genel klasmanda 180 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahçelievler'de yoldan çıkan İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı
Bakan Ersoy, Efes Antik Kenti'nde Alman turizmcilerle bir araya geldi
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak yola çıkacak
Uşak'ta iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Deniz Öncü, Moto3'ün Avustralya ayağında birinci oldu

Deniz Öncü, Moto3'ün Avustralya ayağında birinci oldu

Milli motosikletçiler Avustralya, Hırvatistan ve Bulgaristan'da piste çıkacak

Deniz Öncü, Moto3'ün Endonezya ayağını 8. sırada bitirdi

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da Dünya Moto3 Şampiyonası'nda yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da Dünya Moto3 Şampiyonası'nda yarışacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet