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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Danimarkalı futbolcu Kjaer, Fransa karşısında takımına güveniyor

Danimarkalı futbolcu Simon Kjaer, 2022 Dünya Kupası'nda Tunus karşısında aldıkları beraberlik nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Yunus Kaymaz   | 22.11.2022
Danimarkalı futbolcu Kjaer, Fransa karşısında takımına güveniyor

Doha

D Grubu'nda 0-0 sona erenTunus maçının ardından karma alanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan 33 yaşındaki eski Fenerbahçeli futbolcu, "Sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyoruz. Sabırlı olmamız gerektiğini biliyorduk. Nasıl oynadıklarını biliyorduk, bizim için sürpriz olmadı." diye konuştu.

Tunus'un tribünden de güzel enerji aldığını belirten Kjaer, "Bu enerjiyi oyuna yansıtmak için üzerlerine düşeni yaptılar. Maçın belli anlarında biraz daha kaliteli bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ama Dünya Kupası'ndayız, burada hiçbir şey kolay değil." dedi.

Kjaer, Tunus taraftarının tribünlerin büyük bir bölümünü doldurmasının kendilerini korkutup korkutmadığı yönündeki soruya, "Kesinlikle hayır. Bunun için futbol oynuyoruz." yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı muhabirinin grupta cumartesi günü oynayacakları Fransa maçıyla ilgili sorusu üzerine Kjaer, "Fransa, Fransa'dır. Son şampiyon. Onlara karşı oynamak çok zor. UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'yı iki kez yendik. Onlara yenmenin mümkün olduğunu biliyoruz, böyle bir kaliteye sahibiz. Bugünkü gibi zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

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