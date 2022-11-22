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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Danimarka ve Tunus maçında gol sesi çıkmadı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan D Grubu maçında Danimarka ile Tunus 0-0 berabere kaldı.

Yunus Kaymaz   | 22.11.2022
Danimarka ve Tunus maçında gol sesi çıkmadı Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

İstanbul

İki takımın da tempolu başladığı mücadelede Tunus, 11. dakikada Drager'in şutuyla rakip kaleyi yokladı ancak savunma çarpan top kornere çıktı.

Topun hakimiyetini Danimarka'ya bırakan Tunus, tehlike yarattığı ani ataklarından ilkinde ofsaytta yakalanırken, ikincisindeki penaltı beklentisine hakem Meksikalı hakem Ramos karşılık vermedi.

Kanatlardan yüklenen Danimarka'nın pozisyon üretmekte zorlandığı maçın 43. dakikasında Tunus, mücadelenin o ana kadar en net pozisyonundan yararlanamadı. Kaleci Schmeichel ile karşı karşıya kalan Jebali'nin vuruşunda deneyimli file bekçisi topu kornere çelerek gole izin vermedi.

Kırmızı-beyazlı iki ekibin mücadelesinde ilk yarı eşitlik bozulmadan tamamlandı.

Tempo, golü getirmedi

İkinci yarıya daha baskılı başlayan Tunus, 51. dakikada ceza alanına hareketlenen Jebali'nin şut çekmek yerine 3 Danimarkalı futbolcunun arasından arkadaşını görmek isteyince skoru değiştiremedi.

Temponun yine yükselmeye başladığı dakikalarda ceza yayı içinden Eriksen'in sert şutunda kaleci Dahmen topu son anda kornere çeldi. 69. dakikada kullanılan kornerden gelen topa arka direkte iyi yükselen Christensen kafayla vurdu. Eski Trabzonsporlu Cornelius'un az farkla dokunamadığı top direkten döndü.

Son bölümde daha etkili taraf olan Danimarka, ataklarından sonuç olamayınca maç başladığı gibi 0-0 sona erdi ve iki takım Dünya Kupası'na birer puanla başladı.

Danimarka'nın kadrosunda yer alan Galatasaraylı Victor Nelsson ile Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen, bu mücadelede forma şansı bulamadı.

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