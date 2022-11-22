Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi 16 atlet temsil edecek
İtalya'da düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'nda yarışacak milli atletler belirlendi.
Ankara
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 11 Aralık'ta Torino'daki La Mandria Park'ta yapılacak.
Adana'daki Türkiye Kros Şampiyonası'nın ardından yapılan teknik değerlendirme sonucunda Türkiye'nin 16 kişilik Torino takımı ortaya çıktı.
Ay yıldızlı ekipte Avrupa şampiyonu atlet Yasemin Can, beşinci Avrupa kros altını için mücadele verecek. Yasemin Can, 2016-2019 arasında dört yıl üst üste büyük kadınlar yarışını kazanarak şampiyona tarihinde bir ilke imza atmıştı.
Erkeklerde ise geçen yılın ikincisi, 2016 ve 2019'un ise altın madalyalı ismi Aras Kaya, bir kez daha şampiyonluk mücadelesi verecek. Türkiye, büyükler dışında 20 yaş altı grubunda da takım olarak yarışacak.
Milli takım kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Büyük erkekler: Aras Kaya, Ramazan Baştuğ, Ersin Tekal, Sezgin Ataç
Büyük kadınlar: Özlem Kaya Alıcı, Sabriye Güzelyurt, Yasemin Can, Emine Hatun Mechaal
20 Yaş Altı Kadınlar: Ayça Fidanoğlu, Edibe Yağız, Pelinsu Şahin, Sıla Ata
20 Yaş Altı Erkekler: Enbiya Yazıcı, İsmail Taşyürek, Taner Tunçtan, Utku Göler
2013'ten beri madalyasız dönülmedi
Milliler, 2013'ten bu yana madalyasız dönmediği organizasyonda bugüne kadar 22 altın, 10 gümüş, 15 bronz madalya elde etti.
Bu arada Türkiye, gelecek yıl Brüksel'de yapılacak şampiyonaya, 2024'te Antalya'da ev sahipliği yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.