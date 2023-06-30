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Chelsea, Senegalli forvet Jackson'ı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Senegalli golcü Nicolas Jackson'ı transfer etti.

Yunus Kaymaz  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
Chelsea, Senegalli forvet Jackson'ı kadrosuna kattı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanya'nın Villarreal takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 8 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Villarreal ile son iki sezonda 48 maça çıkan Jackson, 13 kez rakip fileleri havalandırdı.

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