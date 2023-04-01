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Chelsea, sahasında Aston Villa'ya 2-0 yenildi

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, sahasında Aston Villa'ya 2-0 mağlup oldu.

Yunus Kaymaz  | 01.04.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
Chelsea, sahasında Aston Villa'ya 2-0 yenildi

İstanbul

Ara transfer döneminde 350 milyon sterlinden fazla harcama yapan ancak kötü gidişi durduramayan Chelsea, Aston Villa karşısında haftayı puansız kapadı.

İspanyol teknik adam Unai Emery yönetimindeki konuk ekibi galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ollie Watkins ve 56. dakikada John McGinn attı.

Bu sezon sahasında dördüncü kez mağlup olan Chelsea 38 puanda kalırken, Aston Villa puanını 41'e çıkardı.

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