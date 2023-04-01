Chelsea, sahasında Aston Villa'ya 2-0 yenildi
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, sahasında Aston Villa'ya 2-0 mağlup oldu.
İstanbul
Ara transfer döneminde 350 milyon sterlinden fazla harcama yapan ancak kötü gidişi durduramayan Chelsea, Aston Villa karşısında haftayı puansız kapadı.
İspanyol teknik adam Unai Emery yönetimindeki konuk ekibi galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ollie Watkins ve 56. dakikada John McGinn attı.
Bu sezon sahasında dördüncü kez mağlup olan Chelsea 38 puanda kalırken, Aston Villa puanını 41'e çıkardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.