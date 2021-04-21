Euro
9.80
Dolar
8.15
BIST 100
1,345.51
Altın
1,782.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da “Küresel Salgın Döneminde Çocukların Ruh ve Beden Sağlığı” etkinliğinde konuşuyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, amcası Abdullah Erbaş'ın Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki cenaze namazını kıldırıyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Chelsea 'Avrupa Süper Ligi' projesinden çekileceğini açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, "Avrupa Süper Ligi" projesinden ayrılma sürecini başlattığını duyurdu.

Abdulkadir Karakaya   | 21.04.2021
Chelsea 'Avrupa Süper Ligi' projesinden çekileceğini açıkladı

İstanbul

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu projeye devam etmemizin kulübün, taraftarların ve futbol topluluğunun yararına olmayacağına karar verdik." ifadeleri kullanıldı.

"Avrupa Süper Ligi"nden ayrıldığını duyuran Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham'ın ardından turnuvada son İngiliz takımı Chelsea de organizasyona veda etmiş oldu.

Bu 6 kulübün yanı sıra İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid, İtalya'nın ise Milan, Inter ve Juventus takımları, yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmuş, girişim futbol kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 295 bini aştı
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 321 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünyaca ünlü Kırgız yazar Aytmatov'un eşi Maria Aytmatova Kovid-19 nedeniyle vefat etti

Benzer haberler

Chelsea 'Avrupa Süper Ligi' projesinden çekileceğini açıkladı

Chelsea 'Avrupa Süper Ligi' projesinden çekileceğini açıkladı

İngiliz kulüpleri Avrupa Süper Ligi'nden çekiliyor

'Avrupa Süper Ligi' karşıtı Liverpoollu futbolcular arasına Ozan Kabak da katıldı

Manchester City 'Avrupa Süper Ligi' projesinden ayrılma sürecini başlattı

Manchester City 'Avrupa Süper Ligi' projesinden ayrılma sürecini başlattı
Chelsea ve Manchester City'nin 'Avrupa Süper Ligi'nden çekileceği iddia edildi

Chelsea ve Manchester City'nin 'Avrupa Süper Ligi'nden çekileceği iddia edildi
Roma kulübü 'Avrupa Süper Ligi'ne karşı

Roma kulübü 'Avrupa Süper Ligi'ne karşı