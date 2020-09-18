Euro
8.98
Dolar
7.57
BIST 100
1,111.36
Altın
1,954.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Cengiz Ünder, Roma'da Leicester City için sağlık kontrolünden geçti

Milli futbolcu Cengiz Ünder, Leicester City takımına transferi öncesinde Roma’da sağlık kontrolünden geçti.

Barış Seçkin   | 18.09.2020
Cengiz Ünder, Roma'da Leicester City için sağlık kontrolünden geçti

Roma

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City takımına transferi öncesinde Roma’da sağlık kontrolünden geçti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki milli futbolcu bu sabah Roma’daki Villa Stuart kliniğinde İngiliz takımının doktorları gözetiminde sağlık kontrolünden geçti.

Corriere dello Sport’ta çıkan haberde, Leicester City’nin milli oyuncuyu 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralayacağı belirtildi.

Haberde, Ünder’in bugün öğleden sonra İngiltere’ye giderek Leicester City ile sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Gazetenin haberinde Leicester City’nin satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Roma’ya yaklaşık 28 milyon avro ödeyeceği yazıldı.

Cengiz Ünder, 2017 yılında Medipol Başakşehir'den transfer olduğu Roma'da geçirdiği 3 sezonda 17 gol atmış, son iki sezonda ise geçirdiği sakatlıklardan dolayı fazla forma şansı bulamamıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 44 bini aştı
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 202 bini geçti
Bakan Koca: Filyasyon ekipleri dedektifler gibi iz sürüyor
Fraport TAV Antalyaspor'da bazı futbolcuların Kovid-19 testi pozitif çıktı
Londra'da Kovid-19 salgını nedeniyle yeni yıl etkinlikleri iptal edildi

Benzer haberler

Cengiz Ünder, Roma'da Leicester City için sağlık kontrolünden geçti

Cengiz Ünder, Roma'da Leicester City için sağlık kontrolünden geçti

Djokovic ve Nadal, Roma Açık'ta zorlanmadan tur atladı

Çağlar Söyüncü, Premier Lig'in en iyi 11'ine seçildi

Kolarov Inter'de

Kolarov Inter'de