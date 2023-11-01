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Celtic, Filistin bayrağı açan taraftar grubu üyelerinin kombinelerini iptal etti

İskoçya temsilcisi Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren "Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye taraftarlarının iç saha maçlarına gelmesini yasakladı.

Yunus Kaymaz  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Celtic, Filistin bayrağı açan taraftar grubu üyelerinin kombinelerini iptal etti

İstanbul

İngiliz basınında yer alan haberlere göre kulübün, taraftar grubunun üyelerine gönderdiği elektronik postayla kombine bilet sahiplerinin iç saha maçlarına katılmasını yasakladığı kaydedildi.

Haberde, kararın Atletico Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta taraftarların tribünlerde Filistin bayrakları açmasının ardından geldiğine vurgu yapıldı.

Kulübün "Yeşil Tugay" üyelerinin gösterileri nedeniyle daha önce iki kez para cezası aldığı ve UEFA'nın daha fazla disiplin cezası vermesinden çekindiği belirtildi.

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