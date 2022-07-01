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Celta Vigo'da sözleşmesi feshedilen, Getafe'nin istemediği Okay Yokuşlu takımsız kaldı

İspanya'nın Celta Vigo kulübü, sezon ortasında Getafe'ye kiralık olarak gönderdiği Okay Yokuşlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Şenhan Bolelli   | 01.07.2022
Celta Vigo'da sözleşmesi feshedilen, Getafe'nin istemediği Okay Yokuşlu takımsız kaldı

Madrid

Celta Vigo yaptığı yazılı açıklamada, "Okay Yokuşlu, Celta Vigo'da devam etmeyecek. Kulüp ve futbolcu, sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesi hususunda anlaştı. 4 yıldır kulübümüze verdiği emeklere teşekkür ediyoruz. Bol şanslar." ifadesini kullandı.

İspanyol basını, satın alma opsiyonuyla Okay Yokuşlu'yu kiralayan Getafe'nin 2,2 milyon avro olan bu futbolcunun bonservis bedelini ödemeyeceğini açıklaması üzerine Celta Vigo'nun böyle bir karar aldığını yazdı.

Getafe'de geçen sezon hedeflerini tutturamadığı ve beklenen performansı gösteremediği belirtilen 28 yaşındaki Okay, şu anda boşta kaldı.




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