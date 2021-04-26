Euro
10.02
Dolar
8.30
BIST 100
1,367.57
Altın
1,778.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Bundesliga temsilcisi Augsburg'da teknik direktör Heiko Herrlich’in görevine son verildi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Augsburg teknik direktör Heiko Herrlich’in görevine son verildiğini duyurdu.

Erbil Başay   | 26.04.2021
Bundesliga temsilcisi Augsburg'da teknik direktör Heiko Herrlich’in görevine son verildi

Berlin

Alman kulübünden yapılan açıklamada, ligde oynanan son 4 maçtan sadece 1 puan alınmasından dolayı teknik direktör ekibinde değişikliğe gidilmesine karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, bundan dolayı teknik direktör Heiko Herrlich ve antrenör Iraklis Metaxas’ın görevine son verildiği belirtildi.

Weinzierl 2021-2022 sezonuna kadar sözleşme imzaladı

Yeni teknik direktör olarak Markus Weinzierl’in görevlendirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, 46 yaşındaki teknik adamın 2012-2016 yıllarında Augsburg’da 4 yıl başarılı bir dönem geçirerek, takımının Avrupa Ligi’ne katılmasını sağladığı anımsatıldı.

Weinzierl’in 2021-2022 sezonun sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladığı aktarılan açıklamada, antrenör olarak da en son Münih Türkgücü’nde teknik direktör olarak çalışan Reiner Maurer’in görevlendirildiği kaydedildi.

Bundesliga’nın 31. haftasında sahasında Köln'e 3-2 mağlup olan Augsburg ligin bitimine 3 hafta kala 33 puanla 13. sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DTÖ'den 'yoksul ülkelere aşı ihracatı yapın' çağrısı
Araştırma: Sıtma için kullanılan oral ilaçlar ve boğaz spreyleri, Kovid-19'un bulaşma ihtimalini azaltıyor
Google ve Microsoft'tan rekor sayıda Kovid-19 vakalarının görüldüğü Hindistan'a destek sözü
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 496 kişi hayatını kaybetti
Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşmaya varıldı

Benzer haberler

Bundesliga temsilcisi Augsburg'da teknik direktör Heiko Herrlich’in görevine son verildi

Bundesliga temsilcisi Augsburg'da teknik direktör Heiko Herrlich’in görevine son verildi

Lider Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05'e 2-1 yenildi

Almanya'da DFL son üç hafta için 2 aşamalı karantina uygulamasına gidecek

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm