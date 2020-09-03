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Dünyadan Spor, Koronavirüs

Boca Juniors'ta 18 futbolcu koronavirüse yakalandı

Arjantin Süper Lig ekibi Boca Juniors, 18 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Abdulkadir Karakaya   | 03.09.2020
Boca Juniors'ta 18 futbolcu koronavirüse yakalandı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, takımdaki sağlık kontrolleri sonucu 18 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bunlardan 4'ünün hafif semptomlar gösterdiği belirtildi.

Futbolcuların protokollere uygun şekilde karantinaya alındığı ve gelecek günlerde yeni testler yapılacağı kaydedildi.

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