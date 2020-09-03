Boca Juniors'ta 18 futbolcu koronavirüse yakalandı
Arjantin Süper Lig ekibi Boca Juniors, 18 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.
Ankara
Kulüpten yapılan açıklamada, takımdaki sağlık kontrolleri sonucu 18 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bunlardan 4'ünün hafif semptomlar gösterdiği belirtildi.
Futbolcuların protokollere uygun şekilde karantinaya alındığı ve gelecek günlerde yeni testler yapılacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.