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THY Avrupa Ligi'nde erteleme maçlarının tarihleri belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen karşılaşmaların oynanacağı tarihler belli oldu.

Abdulkadir Karakaya   | 28.10.2020
THY Avrupa Ligi'nde erteleme maçlarının tarihleri belli oldu

İstanbul

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in Fransız ekibi ASVEL'i ağırlayacağı müsabaka 8 Aralık Salı günü oynanacak. 

Ertelenen maçların yeni tarihleri şu şekilde:

ASVEL-Panathinaikos (3. hafta): 1 Aralık Salı

ASVEL-Kızılyıldız mts (4. hafta): 11 Kasım Çarşamba

Valencia-Zenit (4. hafta): 8 Aralık Salı

Zenit-AX Armani Exchange Milan (5. hafta): 11 Kasım Çarşamba

Anadolu Efes-ASVEL (5. hafta): 8 Aralık Salı


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