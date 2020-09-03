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Türkiye, Koronavirüs

Ankara Valisi Şahin'den salgında 'birincilik' uyarısı

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs salgınında en fazla vakanın Ankara'da olması nedeniyle uyarıda bulundu.

Fırat Taşdemir   | 03.09.2020
Ankara Valisi Şahin'den salgında 'birincilik' uyarısı

Ankara

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor. Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün. Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok." değerlendirmesinde bulundu.

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