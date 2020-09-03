Ankara Valisi Şahin'den salgında 'birincilik' uyarısı
Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs salgınında en fazla vakanın Ankara'da olması nedeniyle uyarıda bulundu.
Ankara
Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor. Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün. Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok." değerlendirmesinde bulundu.
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Koronavirüs salgınında birincilik Ankara’ya yakışmadı, yakışmıyor!— Vasip Şahin (@vasipsahin) September 3, 2020
Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün.
Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok! pic.twitter.com/VV9DpicTKP