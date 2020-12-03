Hatay'da bazı mahallelere 'korona yoğun bölge' afişi asıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu mahallelere "Dikkat korona yoğun bölge" yazılı afiş asıldı.
Hatay
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İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Belediye tarafından vatandaşları bilinçlendirmek ve vaka olan yerlerdeki kalabalığı azaltmak amacıyla afiş asılması kararı alındı.
Bu kapsamda ilçede, Kocatepe, Mustafa Kemal, Sakarya, İsmet İnönü, Denizler ve Esentepe mahallelerine "Dikkat korona yoğun bölge" yazılı uyarı afişleri yerleştirildi.
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