FIFA Başkanı Infantino koronavirüse yakalandı
FIFA Başkanı Gianni Infantino, yeni tip koronavirüse yakalandı.
Zürih
FIFA Başkanı Gianni Infantino, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 50 yaşındaki İsviçreli yöneticinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Hafif belirtileri bulunan Infantino'nun, en az 10 gün tecrit altında kalacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.