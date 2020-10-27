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Spor, Futbol

UEFA'dan Halis Özkahya ve Orhan Erdemir'e görev

Türk hakem Halis Özkahya, Milan ile Sparta Prag takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu müsabakasını, UEFA Gözlemcisi Orhan Erdemir, Kızılyıldız ile Liberec takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi L Grubu maçını yönetecek.

Süha Gür   | 27.10.2020
UEFA'dan Halis Özkahya ve Orhan Erdemir'e görev

İstanbul

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, İtalya'nın Milan ile Çekya'nın Sparta Prag takımları arasında 29 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Milano şehrindeki San Siro Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Cem Satman yapacak. 

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Türk UEFA Gözlemcisi Orhan Erdemir de Sırbistan'ın Kızılyıldız ile Çekya'nın Liberec takımları arasında 29 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi L Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Açıklamaya göre, Sırbistan'ın Belgrad şehrindeki Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.55'te başlayacak.

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