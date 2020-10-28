Atakaş Hatayspor'da bir kulüp personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Atakaş Hatayspor'da bir kulüp personelinin Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.
Hatay
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da bir kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.
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Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne uygun olarak yapılan Kovid-19 testlerimizde pozitif vaka sayılarımız azalmakta olup, son yapılan testte bir kulüp personelimizin testi pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.