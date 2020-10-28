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Spor, Futbol, Koronavirüs

Atakaş Hatayspor'da bir kulüp personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Atakaş Hatayspor'da bir kulüp personelinin Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

Lale Köklü Karagöz   | 28.10.2020
Atakaş Hatayspor'da bir kulüp personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Hatay

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da bir kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne uygun olarak yapılan Kovid-19 testlerimizde pozitif vaka sayılarımız azalmakta olup, son yapılan testte bir kulüp personelimizin testi pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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