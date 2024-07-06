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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

Berlin’de Hollanda-Türkiye karşılaşması öncesinde bazı Türk taraftarlar gözaltına alındı

Almanya’nın başkenti Berlin’de 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 20224) çeyrek finalde Hollanda-Türkiye karşılaşması öncesinde bazı Türk taraftarlarının gözaltına alındığı bildirildi.

Erbil Başay  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
Berlin’de Hollanda-Türkiye karşılaşması öncesinde bazı Türk taraftarlar gözaltına alındı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

Berlin

Berlin Polis Sözcüsü Valeska Jakubowski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Berlin’de Hollanda-Türkiye karşılaşması öncesinde Türk taraftarlarınca yapılan yürüyüşün “siyasi mesaj platformu” olarak kullanıldığı gerekçesiyle polis tarafından önceden sonlandırıldığını ifade etti.

Jakubowski, bazı taraftarların gözaltına alındığını ancak tedbirlerin devam etmesi nedeniyle bunların sayısına ve sebebine ilişkin bilginin yarın verileceğini aktardı.

Bozkurt işareti yapılmasının ceza vermeyi gerektirmediğini dile getiren Jakubowski, halihazırdaki gösteriler için de bunun geçerli olduğunu vurguladı.

Jakubowski, taraftar yürüyüşünün siyasi platform olarak kullanılması halinde bunun taraftar yürüyüşü değil teorik olarak bir gösteri olacağını, bunun da başka koşulları ve tedbirleri gerektirdiğini kaydetti.

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