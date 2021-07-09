Beril Böcekler'den Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 200 metre serbest stilde milli sporcu Beril Böcekler, bronz madalya kazandı.
Ankara
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonada, kadınlar 200 metre serbest stil finalinde iki milli sporcu yarıştı.
Milli yüzücülerden Beril Böcekler, 1.59.73'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
Merve Tuncel ise yarışı 2.00.11 ile beşinci sırada bitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.