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Beril Böcekler'den Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 200 metre serbest stilde milli sporcu Beril Böcekler, bronz madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 09.07.2021
Beril Böcekler'den Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya

Ankara

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonada, kadınlar 200 metre serbest stil finalinde iki milli sporcu yarıştı.

Milli yüzücülerden Beril Böcekler, 1.59.73'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Merve Tuncel ise yarışı 2.00.11 ile beşinci sırada bitirdi.

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