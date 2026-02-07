Bengisu Avcı, Dünya Master Oyunları'nda 5 bin metre yüzmede şampiyon oldu
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Abu Dhabi'de düzenlenen Dünya Master Oyunlarında (Open Master Games) 5 bin metre yüzmede şampiyon oldu.
Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinin açıklamasına göre Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunu tamamlayan ilk ve tek Türk ünvanını alan Avcı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentindeki şampiyonada 30 artı yaş kategorisinde suya girdi.
İzmirli sporcu, yarışta rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.
AXA Türkiye "Değerler Ortağı" milli yüzücü, "Gelecek neden bir risk olsun ki" mottosuyla katıldığı Dünya Master Oyunlarında 9 Şubat'ta 200 metre karışık ve 100 metre kurbağalama, 11 Şubat'ta 400 metre karışık ve 200 metre kelebek, 12 Şubat'ta 100 metre kelebek, 13 Şubat'ta ise 200 metre kurbağalamada yarışacak.
Oyunlarda 35 farklı branşta 90 ülkeden 25 bin sporcu 14 Şubat'a kadar mücadele edecek.