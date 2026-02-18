Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Benfica-Real Madrid maçı ırkçılık iddiasıyla 10 dakika durdu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Benfica-Real Madrid maçı, Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'ın kendisine ırkçılık yapıldığı iddiası nedeniyle 10 dakika durdu.

Yunus Kaymaz  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Benfica-Real Madrid maçı ırkçılık iddiasıyla 10 dakika durdu

Londra

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Vinicius Junior, Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydederken, Brezilyalı yıldız kendisine ırkçılık yapıldığı iddiasıyla saha kenarına geldi.

Vinicius Junior, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etti.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da araya girerek Brezilyalı futbolcuyu sakinleştirmesinin ardından karşılaşma yeniden başladı.

