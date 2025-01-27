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Dünyadan Spor

Belçikalı futbolcu Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklandı

Belçika ekibi Lokeren-Temse'de forma giyen Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında ülkesinde tutuklandı.

Mutlu Demirtaştan  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Belçikalı futbolcu Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklandı

İstanbul

De Telegraaf gazetesindeki haberde, Nainggolan'ın Güney Amerika'dan Avrupa'ya Antwerp limanında gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin yapılan soruşturmanın bir parçası olarak tutuklandığı belirtildi.

Haberde, devam eden soruşturma kapsamında 30'dan fazla evde arama yapıldığı da aktarıldı.

İtalya'da Cagliari, Roma ve Inter, Belçika'da Antwerp gibi takımlarda oynayan 36 yaşındaki Nainggolan, sezon başında üçüncü lig ekibi Lokeren-Temse'ye transfer oldu.

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