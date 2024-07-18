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Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde La Fiorita ile karşılaşacak

RAMS Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi San Marino ekibi La Fiorita oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta oynanacak.

Fatih Erel  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde La Fiorita ile karşılaşacak

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı turnuvasının 1. eleme turunda RAMS Başakşehir'in rakibinin belli olacağı La Fiorita-Isloch Minsk eşleşmesinde ilk maçı, Belarus ekibi Isloch Minsk deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Bugün oynanan rövanşta ise La Fiorita, normal süresini ve uzatma bölümlerini 1-0 önde kapattığı maçın sonunda penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kurdu ve 2. eleme turunda RAMS Başakşehir'in rakibi oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta oynanacak.

RAMS Başakşehir, bu turdaki ilk maçı evinde, rövanşı ise deplasmanda yapacak.

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