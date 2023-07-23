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Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 24 madalya alan milli takım birinci oldu

Sırbistan'da düzenlenen 76. Balkan Atletizm Şampiyonası'na 46 atletle katılan Türkiye, 24 madalya kazanarak birinci oldu.

Mustafa Yılmaz  | 23.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 24 madalya alan milli takım birinci oldu Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

Kraljevo

Milli sporcular, Kraljevo kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 9 altın, 7 gümüş ve 8 bronz madalya alarak birinciliği elde etti.

Türk atletlerden; üç adım atlamada Tuğba Danışmaz 14 metre, erkekler üç adım atlamada Necati Er 16,58 metre, disk atma kategorisinde Özlem Becerek 57,67 metre, 400 metre engellide Yasmani Copello 48.71 saniye, 800 metrede Salih Teksöz 1.47.95, 200 metrede Ramil Guliyey 20.69, 1500 metrede Şilan Ayyıldız 4.17.52 dereceyle, yüksek atlama kategorisinde Alperen Acet 2,28 metre ile ve Ertan Özkan, Kayhan Özer, Batuhan Altıntaş ve Ramil Guliyev'den oluşan 4x100 metre bayrak takımı da 39.09 saniyelik dereceleriyle organizasyonu birinci tamamladı.

Tuğba Güvenç 3000 metre engelli koşuda 9.29.75, 5000 metrede milli atlet Ramazan Baştuğ 14.11.20, 5000 metre kadınlarda Sümeyye Erol 16.43.95, 400 metre engellide Berke Akçam 48.97, 3000 metre engel erkeklerde Turgay Bayram 8.55.31, 110 metre engellide Mikdat Sevler 13.46 ve 3000 metre engelde Burcu Subatan 9.25.75'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Ayrıca çekiç atma kategorisinde Özkan Baltacı 73,34 metre, Semra Karaarslan 3000 metre engel yarışında 9.47.76, cirit atmada Eda Tuğsuz 57.17 metre, 3000 metre engelde Ersin Tekdal 8.57.82, 3 adım atlamada Can Özüpek 16.18 metre, 5000 metrede Burcu Subatan 17.01.77, yüksek atlamada Buse Savaşkan 1,89 metre ve Dilek Koçak da 800 metre yarışında 2.02.93'lük derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Milliler toplamda 24 madalya ile şampiyonayı birinci sırada tamamlarken, 13 madalyayla Sırbistan ikinci ve 11 madalya alan Ukrayna üçüncü oldu.

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