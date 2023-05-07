Dolar
19.51
Euro
21.49
Altın
2,016.87
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen ‘’Büyük İstanbul Mitingi’’nde konuşuyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek “Büyük İstanbul Mitingi”ne katılmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. DRON - AK Parti’nin “Büyük İstanbul Mitingi” için yollardaki yoğunluk Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek “Büyük İstanbul Mitingi”ne katılmak isteyen vatandaşlar yollarda yoğunluk oluşturdu. Yenibosna Üst Geçidi’nden yayındayız.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda ilk zaferine İspanya'da ulaştı

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 4. ayağında ikinci yarışı kazanarak podyumun zirvesine çıktı.

Halil İbrahim Avşar  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda ilk zaferine İspanya'da ulaştı

Ankara

MV Agusta Reparto Corse takımı adına mücadele eden Bahattin, Barselona Pisti'nde gerçekleştirilen ikinci yarışı uzun süre önde götürdü.

Son 3 tur kala üçüncü sıraya gerileyen Bahattin, bir tur sonra yaptığı atakla yeniden ilk sıraya yerleşti. Son bölümde liderliği koruyan Bahattin, dokuzuncu sıradan başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Milli motosikletçi, böylece Dünya Supersport Şampiyonası'nda ilk galibiyetini İspanya'da elde etti. Red Bull sporcusu Bahattin, dünkü ilk yarışta üçüncü sırada yer alarak organizasyonda kariyerinin ilk podyum sevincini yaşamıştı.

İspanya'daki ikinci yarışta Bahattin'in takım arkadaşı Alman Marcel Schroetter ikinci, İtalyan Stefano Manzi üçüncü sırada yer aldı. Genel klasman lideri İtalyan Nicolo Bulega ise yarış dışı kaldı.

Genel klasmanda yedinciliğe yükselen Bahattin Sofuoğlu, ilk zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Dün ilk podyum gelmişti, bugün ilk sıradayız. Çok mutluyum. Kenan Sofuoğlu gibi bir efsanenin arkasından kazanmış olmak çok güzel." diye konuştu.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağına 2-4 Haziran tarihlerinde İtalya ev sahipliği yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Bartın'da tanıtıldı
Hatay'daki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 13'e çıktı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Malatya'da depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi
Trabzon'da hafif raylı sistemin uygulama projelerine başlandı

Benzer haberler

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda ilk zaferine İspanya'da ulaştı

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda ilk zaferine İspanya'da ulaştı

Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'daki ikinci yarışta da podyuma çıktı

Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da podyuma çıktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet